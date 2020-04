Barcelona venderá ‘naming rights’ do Camp Nou para combater o coronavírus

O Barcelona anunciou nesta terça-feira, 21, uma medida inédita em sua história com o intuito de combater a pandemia de coronavírus. O clube catalão venderá os naming rights do estádio Camp Nou, que jamais associou seu nome a uma marca desde sua inauguração, em 1957. O contrato será válido por uma temporada (2020/2021, cuja realização ainda é incerta) e o valor será revertido integralmente para pesquisas relacionadas à Covid-19.

A iniciativa divulgada pelo conselho executivo ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Geral do clube não altera os planos do Barcelona de vender o nome de seu estádio em um contrato de longo prazo (25 anos, a princípio, a partir de 2023). Caso consiga um parceiro, em 2021 o estádio se chamará Camp Nou mais o nome da empresa compradora dos direitos.

“Estamos muito felizes por colocar em prática esta iniciativa que oferece algo tão emblemático quanto o nome do nosso estádio, para que instituições, organizações e empresas que se associem com ele possam contribuir para a luta contra a Covid-19”, afirmou Jordi Cardoner, vice-presidente do Barcelona e da Fundação Barça, entidade que ficará responsável pelas negociações.

De acordo com Cardoner, não há um valor mínimo para fechar negócio, nem restrições a empresas e fundações privadas. Parte do dinheiro arrecadado será usado em um projeto escolhido pelo parceiro no combate ao coronavírus, enquanto outra irá para iniciativas da mesma causa apoiadas pelo Barcelona.