Band transmitirá Campeonato Brasileiro feminino de futebol

A TV Bandeirantes transmitirá a temporada 2019 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A emissora confirmou a novidade nesta quinta-feira, 2, e detalhou a programação que colocará a competição de volta à televisão aberta do Brasil.

O Brasileirão feminino não é exibido na televisão desde 2017, quando alguns jogos foram transmitidos na TV fechada pelo SporTV. Em 2018, o contrato foi encerrado por causa da perda do patrocínio master da Caixa, que pagava pelas transmissões.

Desde então, a única alternativa para os fãs da modalidade era assistir às transmissões realizadas pelas próprias equipes nas redes sociais. O formato mudou nesta temporada, com o acordo entre CBF e Twitter, centralizando as transmissões apenas na rede social da entidade, que exibe apenas uma partida a cada rodada do Brasileirão de 2018.

A Band ainda não confirmou detalhes da exibição das partidas nem sobre qual equipe de narradores e comentaristas fará parte das transmissões Campeonato Brasileiro feminino, que já está na sétima de 32 rodadas.