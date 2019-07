Band tem entrevista exclusiva com Neymar furtada

Com relações estremecidas com a Globo, Neymar vem adotando a Band como seu “canal oficial” em TV aberta. A emissora paulista, no entanto, não pôde exibir uma aguardada entrevista exclusiva realizada com o atacante no último sábado 13, depois de um evento no Instituto Neymar Jr, em Praia Grande. O motivo: o material foi furtado.

A entrevista seria exibida nesta segunda-feira, 15, no programa matinal Aqui na Band, que tem como diretor Vildomar Batista, que também presta serviços à instituição de Neymar. O repórter João Paulo Vergueiro, responsável pela entrevista no litoral paulista, foi ao programa explicar o ocorrido. Segundo ele, ao voltar para São Paulo, a equipe notou que o porta-malas do carro estava danificado.

“Temos a esperança de recuperar e exibir na integra essa entrevista”, revelou o repórter, que exibiu um Boletim de Ocorrência feito após o ocorrido. A assessoria de imprensa da emissora confirmou o furto e disse que, além do card onde a entrevista estava gravada, foram roubados objetos pessoais dos profissionais. Antes da visita ao instituto, a Band já havia gravado uma breve entrevista com Neymar na sede do SBT, onde o atacante gravou um especial de fim de ano com Patrícia Abravanel, na última quinta-feira.