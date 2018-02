Band reduz programação esportiva e fica fora da Copa do Mundo

A Rede Bandeirantes de televisão anunciou nesta quinta-feira que não vai transmitir a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Em comunicado, a Band afirmou que investirá em uma programação mais diversificada, alinhada com o gosto do público. A emissora desistiu de negociar com a Rede Globo, que tem a exclusividade da transmissão do Mundial.

Após deixar de transmitir o Campeonato Brasileiro em 2017, a emissora diminui ainda mais sua programação esportiva sem a Copa. A emissora esteve nos últimos dois mundiais. Em 2006, fez a transmissão pelo canal BandSports. De 1970 a 2002, a Band só não esteve nos Mundiais de 1982 e 2002, quando a Globo teve exclusividade para a TV Aberta.