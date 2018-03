Balotelli critica D. Alves por declaração sobre morte de Astori

Mario Balotelli não poupou críticas ao brasileiro Daniel Alves por seus controversos comentários sobre a morte de Davide Astori, capitão da Fiorentina, no início da semana. O atacante italiano do Nice, que foi companheiro de Astori na seleção italiana, disse que o jogador do PSG deveria ter tido mais sensibilidade em um momento de dor.

“Ele não está errado no que diz. Mas podia ter guardado as palavras para si mesmo neste momento. Devia ter dado apenas a condolências à família, não precisava de ter falado m… Não se pode fazer esses comentários quando alguém morre, não tinha nada a ver com o assunto”, afirmou Balotelli, em uma ‘live’, conversa ao vivo com fãs no Instagram.

Balotelli destacou ainda que Astori era uma “grande cara, muito educado” e que não poderá comparecer ao funeral do zagueiro, na quinta-feira, pois terá compromissos com o clube francês. O atacante falou ainda sobre o surpreendente ataque cardíaco que tirou a vida do compatriota. “É algo que acontece apesar de todos os exames pelos quais temos de passar uma vez por mês. É assustador pensar nisso, porque ele estava deitado no cama e tudo parecia bem.”

“Milhares de crianças morrem de fome”

Na segunda-feira, Daniel Alves deu uma resposta polêmica sobre a morte do colega de profissão. “Não ficamos tão abalados porque não o conhecíamos muito. Sinto muito por sua família. Penso que Davide fez aquilo que gostaria neste mundo caótico e talvez esteja num lugar melhor agora. Mas todos os dias milhares de crianças morrem de fome e não recebem tanta atenção. E são tão importantes quanto. Todos nós vamos morrer, cedo ou tarde, porque estamos aqui de passagem. Estamos tristes, mas certamente não tanto quanto seus familiares”, afirmou, em frase considerada “fria” e “indiferente” por parte da imprensa italiana.