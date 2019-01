Bale se lesiona na estreia em 2019 e desfalca Real por até 3 semanas

O galês Gareth Bale sofreu uma lesão muscular de grau 1 na perna esquerda, o que deixará o jogador afastado dos gramados por entre duas e três semanas, de acordo com informações divulgadas pelo Real Madrid neste sábado 5.

“Após os exames realizados hoje em Gareth Bale pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão de grau 1 na perna esquerda. Pendente de evolução”, diz o boletim divulgado pelo clube.

Bale se lesionou na primeira partida de 2019, contra o Villareal, que terminou empatada por 2 a 2. Desde que chegou ao time espanhol, o atleta perdeu 84 partidos por lesão.

O galês está descartado, por enquanto, para a eliminatória da Copa do Rei diante do Leganés e para as partidas do Campeonato Espanhol contra Real Sociedad e Real Betis.

A data de retorno de Bale está programada para 19 de janeiro, contra o Sevilla.