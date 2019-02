Baixe o pôster online do Real Madrid, campeão mundial

O Real Madrid conquistou seu quinto título mundial no último domingo (18) ao bater o Kashima Antlers, campeão japonês, na prorrogação, por 4 x 2.

Na semifinal, o clube espanhol já havia passado pelo América do México (foto do pôster) com vitória de 2 x 0, com gols nos acréscimos do primeiro e segundo tempo.

Cristiano Ronaldo foi artilheiro do torneio, com quatro gols, sendo que três deles foram marcados na partida final, feito que Pelé havia alcançado em 1962, quando marcou três gols contra o Benfica em vitória de 5 x 2 do Santos, em Lisboa.

