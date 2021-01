Baixe o pôster do Palmeiras, campeão da Libertadores 2020

Faça a festa, torcedor alviverde. O Palmeiras venceu o Santos na tarde deste sábado, 30, no Maracanã, por 1 a 0, com um gol nos acréscimos, e conquistou o título da Copa Libertadores de 2020. O gol do título foi marcado por Breno Lopes aos 54 minutos do segundo tempo – clique aqui e veja como foi o jogo – e baixe a foto do campeão abaixo.

POSTER

+Baixar poster para desktop

– 2560×1440 (16:9)

– 2960×1440 (5:9)

– 5120×2880 (5:8)

(Para salvar a imagem, clique com o botão direito do mouse e salvar imagem como)