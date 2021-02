Baixe o pôster do Flamengo, campeão brasileiro de 2020

Foi com emoção até o final. Pela primeira vez em dez anos o título do Campeonato Brasileiro foi definido na última rodada e terminou com a conquista do Flamengo, que mesmo perdendo para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi, ergueu seu oitavo título, o segundo consecutivo, na noite desta quinta-feira, 25. Clique aqui para ver como foi o jogo – e baixe a foto do campeão abaixo.

POSTER

+Baixar poster para desktop

– 3000×2000 (3:2)

(Para salvar a imagem, clique com o botão direito do mouse e salvar imagem como)

