Bahia marca três em sete minutos e derrota Santos na estreia do Brasileiro

Depois de cair ainda na fase de grupos da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista, o Santos voltou a decepcionar e perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 29, o time alvinegro encarou o Bahia, no Estádio de Pituaçu, e perdeu por 3 a 0. Os três gols da vitória do clube baiano saíram nos primeiros sete minutos da etapa final, com dois de Thaciano e um de Juninho.

Na próxima rodada do Brasileirão, o time comandado por Fernando Diniz encara o Ceará, fora de casa, no sábado, 5, às 19h. Antes, o clube paulista visita o Cianorte pela partida de ida da terceira rodada da Copa do Brasil na terça-feira, 1, às 19h. Também atuando fora de casa, o Bahia encara o Vila Nova-GO pela mesma fase da Copa do Brasil, na terça, 1, às 16h30, e o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro no sábado, 5, às 21h.

No primeiro tempo de jogo, o time alvinegro foi mais seguro na defesa e controlou a posso se bola, mas levou pouco perigo ao Bahia. Por outro lados, os baianos também não criaram grandes oportunidades.

A melhor chance da etapa foi do Peixe, aos 45 minutos. Pirani cruzou rateiro para a área, Lucas Braga ajeitou para Marinho, que encheu o pé, mas parou em um grande defesa de Mateus Claus. Os mandantes não conseguiram concluir nenhuma vez em direção ao gol no primeiro tempo, mas chutes de Rodriguinho e Thaciano passaram perto da meta de joão Paulo.

Quando o cronômetro não marcava sequer um minuto na etapa final, o Bahia abriu o placar. Pará tentou tirar uma bola alçada na área, mas errou e mandou para Rossi. O atacante, pela direita, cruzou e Thaciano, livre na pequena área, mandou uma bomba para marcar.

Menos de dois minutos depois, o time mandante ampliou. O Santos saiu jogando errado, Patrick de Lucca recuperou a bola e lançou Rossi. Quase como uma cópia do gol anterior, o atacante cruzou rasteiro e Thaciano bateu firme para o fundo da rede.

Aos 7 minutos do segundo tempo, o Bahia marcou pela terceira vez. Renan Guedes recebeu um passe curto no escanteio e cruzou na medida para Juninho, que subiu sozinho e marcou de cabeça.

Com a vantagem no placar, o time da Dado Cavalcanti se fechou em seu campo e apostou no contra-ataque. Já o Santos, apesar de manter a posse de bola por mais tempo, não conseguiu assustar a meta adversária. Assim, o Bahia garantiu a vitória por 3 a 0.

🙌🏾 3 a 0 na estreia do Brasileirão! Esquadrão atropela Santos em Pituaço, com gols de Thaciano (2) e Juninho, e lidera provisoriamente o campeonato 😛 #BBMP pic.twitter.com/1W3ONNxeur — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 30, 2021