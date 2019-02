Avião que levava Emiliano Sala é encontrado no Canal da Mancha

O avião em que viajava o jogador argentino Emiliano Sala, que ia de Nantes a Cardiff no último dia 21 de janeiro, foi encontrado por um barco de busca no fundo do Canal da Mancha, que separa a França da Inglaterra. As buscas pelo avião, o piloto, David Ibbotson, e o jogador começaram logo no dia seguinte do sumiço da aeronave. Neste domingo, 3, David Mearns, militar que trabalha com acidentes aéreos na Inglaterra e está no comando da operação, informou que o avião foi encontrado.

“Destroços do avião que levava Emiliano Sala e era pilotado por David Ibbotson foi localizado nesta manhã. Uma identificação visual foi realizada”, informou David Mearns, em seu Twitter.

“As famílias de Emiliano Sala e David Ibbotson foram notificadas pela política. A AAIB (Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos) fará uma declaração amanhã (segunda-feira). Nesta noite, nossos corações estão com as famílias e amigos de Emiliano e David”, completou Mearns.

O pequeno avião ia de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, onde o argentino assinaria contrato com o Cardiff City, seu novo clube. As buscas foram suspensas no dia 24 de janeiro, depois de dias sem nenhum rastro. A família do jogador pediu para que as buscas fossem retomadas.

Sala deixou a Argentina muito jovem para reforçar a base do Bordeaux. Após ser promovido ao time principal, passou a ser emprestado para times menores, até se transferir para o Nantes, em 2015. O atacante de 28 anos foi vendido do Nantes para o Cardiff, na maior negociação da história do time que disputa a primeira divisão inglesa: 15 milhões de libras (cerca de 73 milhões de reais).