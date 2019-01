Avião com jogador argentino desaparece próximo ao Canal da Mancha

O avião monomotor PA 46 Malibu que levava o atacante argentino Emiliano Sala, de 28 anos, de Nantes, na França, para Cardiff, no Reino Unido, desapareceu próximo à ilha inglesa de Guernsey, no Canal da Mancha, na noite de segunda-feira 21.

Dois helicópteros, dois aviões e um barco fizeram buscas na região por quinze horas, durante todo o dia, nesta terça-feira, 22. As buscas foram suspensas durante a noite na região e serão retomadas ao nascer do sol.

A polícia de Guernsey lamentou não ter encontrado sinais da tripulação e disse que, se o avião pousou na água, infelizmente as chances de haver sobreviventes é pequena.

A aeronave perdeu contato com o tráfego aéreo por volta das 20 horas (horário local, 17 horas de Brasília) da segunda-feira. A previsão era de que o voo chegasse a Cardiff às 21 horas (horário local, 18 horas de Brasília).

Buscas começaram ainda noite de segunda-feira, mas pararam devido ao mau tempo na região, recomeçando na manhã desta terça. De acordo com a polícia de Guernsey, havia dois passageiros a bordo.

A Agência de Aviação Civil francesa confirmou na manhã desta terça que o atacante Emiliano Sala era um dos passageiros da aeronave. O jogador, que nasceu na cidade de Santa Fe, na Argentina, iniciou sua carreira no Bordeuax, da França e desde 2015 jogava no Nantes, da primeira divisão francesa.

No último sábado, Sala assinou um contrato de três anos e meio com o Cardiff City do País de Gales, que disputa a primeira divisão inglesa, por 15 milhões de libras (72,8 milhões de reais), na maior transferência da história do clube galês.

Em seu Instagram, Emiliano Sala postou uma foto despedindo-se de seus companheiros de Nantes no fim da tarde desta segunda-feira. “A última. Tchau Nantes”, escreveu. Até o momento, as buscas da polícia inglesa próximas à Ilha de Alderney ainda não encontraram sinais do avião desaparecido.