Avaí surpreende e elimina o Corinthians na Copa São Paulo

O Avaí está classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira, o time catarinense entrou em campo para enfrentar o Corinthians, atual campeão do torneio, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e não decepcionou. Mostrando bastante eficiência em campo, a equipe catarinense aproveitou as poucas chances que teve para superar a equipe paulista por 2 a 0, gols de Rael, de pênalti, e Alisson.

Com o resultado, o Corinthians dá adeus à Copinha. Maior campeão do torneio, com dez títulos, o time comandado pelo técnico Dyego Coelho não conseguiu repetir a campanha invicta do ano passado e terá de assistir ao restante da competição pela TV. Após cinco finais nos últimos seis anos, com direito a três troféus, o Corinthians desta vez teve sua trajetória interrompida precocemente.

Agora, o Avaí já volta o foco para as quartas de final, ainda sem data e horário definidos. A equipe de Santa Catarina terá pela frente o Flamengo, que se classificou também nesta terça-feira ao superar o Osasco Audax por 1 a 0 na Arena Barueri.

Próximos jogos

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta terça-feira data, horário e local de dois jogos das quartas de final da Copa São Paulo.

Quinta-feira, 18 de janeiro

16 horas

São Paulo x Vitória – Ribeirão Preto (Sportv/ESPN)

18h30

Santos x Internacional – Franca (Sportv/ESPN)

Os dois outros jogos, que deverão acontecer na sexta-feira (19), terão Palmeiras x Portuguesa e Avaí x Flamengo. Além da data das partidas, a FPF ainda não confirmou os locais e horários.