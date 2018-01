Autuori cobra gratidão de Scarpa e avisa que Fluminense o aguarda

Contratado para o cargo de diretor esportivo de futebol profissional do Fluminense, Paulo Autuori mostrou nesta quinta-feira incômodo com a posição de Gustavo Scarpa, que não se apresentou na quarta, nem atendeu ligações e segue sem dar notícia. Autuori cobrou gratidão do meia, que iniciou carreira pelo clube, e avisou que o Fluminense o aguarda. “O Gustavo Scarpa é jogador do Fluminense e esperamos que ele se apresente. Ele tem um alto nível intelectual e sabe que gratidão é algo grandioso para todo ser humano.”

Insatisfeito com a cobrança da torcida no final de 2017, o atleta pediu para ser negociado. Palmeiras, Corinthians e São Paulo tentaram envolver alguns jogadores em uma troca por empréstimo, mas segundo o dirigente a negociação depende do atleta. “Sabemos da qualidade do Scarpa, é cobiçado por vários times. Eu tentei entrar em contato com ele e não obtive resposta.”