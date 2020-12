Ausência de Neymar em lista final do The Best gera ironias e revolta

Preterido pela Fifa da lista final de concorrentes ao prêmio The Best, atribuído ao melhor jogador da última temporada, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, reagiu com ironia a decisão da entidade, anunciada no início da tarde desta sexta-feira, 11. A polêmica ausência na premiação também provocou intensa repercussão pelas redes sociais.

“Já que no tênis não deu, partiu basquete”, disse em uma das publicações. “Já desisti do basquete, virei gamer”, acrescentou mais tarde. A crítica do brasileiro é uma extensão pela ausência na seleção da última temporada, divulgada no início da semana pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Continua após a publicidade

Na ocasião, o zagueiro Thiago Silva cutucou a entidade afirmando que Neymar não pôde concorrer por fazer parte do grupo de jogadores de basquete que esteve na bolha da NBA, em Orlando, na Flórida. “O Neymar estava na bolha da NBA. Ele, LeBron James, Anthony Davis e companhia”, comentou o defensor. “Thiago Silva, pelo menos você jogou a final de Roland Garros”, rebateu o camisa 10, também brincando que o ex-companheiro de PSG não esteve na lista por ser jogador de tênis.

O trio indicado pela Fifa para concorrer a premiação terá o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, principal favorito a pela temporada brilhante com o Bayern de Munique, último campeão europeu.

Pelo Twitter, torcedores citaram termos como “piada”, “sacanagem” e se solidarizaram com o jogador brasileiro. O Íbis respondeu com bom humor para Neymar: “vire tudo, menos meu jogador”. O clube, autodenominado o “pior do mundo”, tem como praxe a postagem de frases e vídeos carregados de criatividade.

Torcedores ainda postaram uma série de montagens com a imagem de Neymar mostrando o dedo médio para a entidade. Entre os comentários, “para nós você sempre vai ser o melhor do mundo, papai”, com uma série de imagens de comemorações do antigo camisa 11 do clube. Gamers também aproveitaram a deixa e convidaram Neymar: “quer entrar na minha organização? Oferecemos salários de 25 reais, contrato assinado e camiseta do time com o seu nome estampado”.

O vencedor do prêmio será conhecido no próximo dia 17, em cerimônia virtual. No último dia 25, a entidade revelou os candidatos em todas as categorias. A votação se divide em três frentes: participação do público, que escolhe pelo site da Fifa os três nomes favoritos em ordem; além da opinião de jornalistas, técnicos e capitães de seleções.