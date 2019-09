Áudio do técnico Argel Fucks vaza e expõe críticas ao elenco do CSA

O CSA, que tem apenas duas vitórias em 17 jogos e ocupa vice-lanterna da Série A do Brasileirão, ganhou mais um problema. Vazou nas redes um áudio em que o treinador Argel Fucks critica as contratações, jogadores e dependências do clube, durante uma reunião com torcedores, antes da partida contra o Fluminense.

“Salário em dia é obrigação. Eu sei que vocês se acostumaram a ganhar, vocês saíram da Série D, subiram para C, subiram para B, só que a Série A é outro nível. Foi feita muita coisa errada por aqui, se contratou muito jogador cabeça de bagre. Quando a gente veio pra cá, a gente sabia que era difícil. Eu trabalho pra c.. todo dia aqui, por falta de trabalho que não é. O que falta é qualidade para o nosso time”, disse Argel, em um dos trechos.

“O CSA não tem essa estrutura toda que vocês acham que tem, não. Vocês viram onde eu tive que treinar hoje? Eu tive que fazer uma área. Um clube da Série A fazer uma área de fita. Nós não temos campo, porque tá chovendo pra c… aqui. Estamos na Série A, é diferente. Sabe por que é diferente? O Grêmio vem de voo fretado. Aluga um avião pra vir jogar com a gente, os caras pagam 200 paus pra vir. Então, nós estamos numa realidade diferente…”

Na sequência, o treinador cita nomes de atletas. “Dos jogadores que estavam aqui, o seu Benitez não tem condições nenhuma de jogar na Série A. Nem o baba que nós fizemos aqui, só dos véio (sic), ele consegue jogar. Não tem condição. Como Robinho não tem, como “seu” Madson não tem, vocês tão vendo. Então, na montagem do grupo no começo foi errado, essa é a verdade. A responsabilidade é da diretoria, do treinador, do clube. Era do (Marcelo) Cabo, agora é minha. O time tava mal fisicamente, o time não treinava de manhã”, disparou contra o planejamento.

Apesar do tom pessimista, Argel garantiu que ia ficar e tentar conduzir o CSA a uma posição melhor. “O dia que o clube pensar isso, o primeiro a ir embora sou eu. No dia que a diretoria pensar “nós já caímos”, eu vou ser o primeiro a sair. Eu não vou ficar trabalhando num time onde a diretoria não acredita. O resultado é ruim? É. Por vários problemas. Por montagem de grupo, por contratação errada, por não se preparar para a Série A, por não ter campo para treinar. Eu cheguei aqui, nós fomos na AABB e não tinha água e nem luz”.

Outro lado

Argel não se manifestou sobre o ocorrido até o momento. Em nota oficial, o clube alagoano disse que o vazamento foi feito por alguém de ‘má fé’ e concluiu pedindo para que o torcedor não desista da permanência.

“O encontro foi realizado na sala da direção do clube. Agindo de extrema má fé, algum integrante dessa reunião gravou na íntegra toda conversa. E resolveu viralizar o conteúdo em um momento de derrota, simplesmente com intuito de tumultuar. O CSA repudia essa atitude (.) Confiamos na força de nossos verdadeiros torcedores, que não buscam em um momento de fraqueza desestabilizar um trabalho que vem sendo revolucionário em um curto espaço de tempo. Fomos o único clube do Brasil a sair de um período sem calendário para elite do futebol nacional”.