Atual campeã, Inter de Milão goleia na estreia do Italiano

Atual campeã, a Inter de Milão estreou com o pé direito no Campeonato Italiano. Neste sábado, 21, o clube de Milão recebeu o Genoa, no San Siro, e goleou por 4 a 0, com gols de Skriniar, Vidal, Çalhanoglu e Dzeko. Mesmo com a perda de Lukaku e a mudança no comando técnico, a Inter brilhou e venceu com facilidade.

Na próxima rodada do Italiano, a Inter de Milão encara o Verona, fora de casa, na sexta-feira, 27, às 15h45 (de Brasília). Já o Genoa recebe o Napoli no domingo, 29, às 13h30.

Na partida, a Inter abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Çalhanoglu cobrou escanteio com perfeição e o zagueiro Skriniar subiu sozinho para testar para o fundo da rede.

Ainda na etapa inicial, aos 13 minutos, o time de Simone Inzaghi ampliou. Depois de ótima troca de passes, Dzeko tocou para Çalhanoglu, que, da entrada da área, mandou um foguete para fazer o segundo.

O terceiro gol do clube de Milão saiu já no segundo tempo, aos 27 minutos. Dzeko bateu forte da entrada da área, o goleiro Sirigu fez uma bela defesa e Barrela ficou com a sobra. O meia deu um toque de letra para Vidal, que apenas empurrou para o gol.

Já nos minutos finais, aos 42, a Inter transformou o placar elástico em goleada. Vidal, pela direita, fez um grande cruzamento para Dzeko, que apareceu livre na área e cabeceou para a rede.