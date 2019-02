Atlético-PR e Flamengo avançam na Primeira Liga

Duas equipes se classificaram após mais uma noite de jogos da Primeira Liga. O Flamengo passou como primeiro do grupo C ao empatar em 1 x 1 com o Figueirense no Mané Garrincha, em Brasília. Já o Atlético-PR, mesmo derrotado pelo Cruzeiro (1 x 2) no Mineirão, também garantiu sua vaga.

Em Brasília, o Mengão saiu atrás do Figueirense, mas buscou o resultado. Aos 29 da primeira etapa, a defesa do Flamengo falhou com Wallace tentando proteger uma bola para o goleiro, mas sendo superado por Pedroso, que tocou para Éverton Santos que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

O empate do Flamengo veio quatro minutos depois. Éderson arrancou da intermediária, trombou com a marcação e tocou para Paolo Guerrero, na entrada da área. O peruano bateu forte e empatou para o Flamengo.

Na segunda etapa, o Figueira teve chances, mas o Flamengo foi melhor. Com isso, o clube carioca chegou aos sete pontos e se classificou como primeiro da chave. Já o Figueirense, com quatro pontos, acabou eliminado.

Esse resultado já classificou o Atlético-PR, que saiu na frente do Cruzeiro no Mineirão. Com 33 da primeira etapa, Manoel não conseguiu cortar lançamento do goleiro Weverton e a bola sobrou para Pablo, que de pé esquerdo, chutou cruzado, abrindo o placar.

Já eliminado, o Cruzeiro queria se despedir com, ao menos, uma vitória no torneio. E ela veio. Aos 30 do segundo tempo, o Cruzeiro chegou na área tocando a bola. Éber recebeu na área e tocou para Douglas Coutinho, que chutou para o fundo das redes.

O gol da virada veio aos 34, com Élber, que recebeu da direita e foi avançando na área e chutou forte, vencendo Weverton.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a quatro pontos, mas está eliminado. O Atlético-PR, com seis pontos, pode ser alcançado pelo Flu, que tem três pontos e pode chegar a seis e superar o Furacão no saldo de gols. Se isso acontecer, o time paranaense passará como melhor segundo lugar. Caso o Flu não vença, o Atlético-PR passa em primeiro e o Grêmio se classifica como melhor segundo colocado.

Veja a tabela e classificação da Primeira Liga