Atlético-MG vira sobre o Juventude e assume a liderança do Brasileirão

O Atlético Mineiro não desperdiçou a oportunidade de se tornar o líder do Campeonato Brasileiro. Após a derrota do Palmeiras para a Fortaleza no sábado, o Galo venceu seu jogo da 15ª rodada do torneio. Jogando no Alfredo Jaconi, em Caxias, neste domingo, 8, os comandados de Cuca viraram para cima do Juventude e venceram por 2 a 1.

Paulinho Bóia abriu o placar para o Papo no final do primeiro tempo. O jogador revelou na entrevista durante o intervalo do confronto que a jogada foi treinada pelo técnico Marquinhos Santos. O atacante do Juventude aproveitou um lançamento da defesa e uma “casquinha” de Marcos Vinicios “Sorriso” para driblar Igor Rabello e marcar com a perna esquerda.

Na segunda etapa, Hulk, após linda tabela com Eduardo Sasha, saiu na cara do gol e tocou na saída do goleiro Marcelo Carné para deixar tudo o igual. Aos 46 minutos, Nathan Silva aproveitou boa cobrança de escanteio do argentino Nacho Fernández e subiu mais alto do que a zaga para decretar a virada.

Com o resultado, o Galo chegou aos 34 pontos conquistados, com 11 vitórias nos primeiros 15 jogos do Brasileirão 2021, e ultrapassou o Palmeiras na ponta da tabela – o Alviverde permanece com 32, agora na vice-liderança. Já o Juventude ficou com 16 pontos, no 13º lugar.

Na próxima rodada, os dois primeiros colocados se enfrentam, no sábado, 14, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Papo entra em campo no mesmo dia, contra quarto colocado do Brasileirão, o Bragantino, fora de casa, às 17h.