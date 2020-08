Atlético-MG recebe Corinthians; como assistir aos jogos do Brasileirão

A abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do Corinthians, que teve seu primeiro jogo adiado pois no último fim de semana disputou (e perdeu) a final do Campeonato Paulista. O time alvinegro visita nesta quarta-feira, 12, o Atlético Mineiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 19h15 (de Brasília). O duelo será transmitido em TV fechada pelo canal Premiere.

O Atlético vem embalado após bater o atual campeão Flamengo na estreia, no Maracanã. Já o Corinthians, além de ter perdido um título diante do rival Palmeiras, jogará desfalcado do zagueiro Gil e do atacante Leo Natel, que testaram positivo para o coronavírus. O time ainda terá os desfalques de outros dois titulares da defesa: Fagner e Carlos, lesionados. Com isso, os reservas Michael Macedo, Bruno Méndez e Sidcley terão a missão de parar o rápido ataque do Atlético.

O jogo marca o reencontro entre os técnicos Jorge Sampaoli e Tiago Nunes que, no ano passado, tiveram uma acalorada discussão na Vila Belmiro, quando o argentino trabalhava no Santos e o brasileiro no Athletico Paranaense. Ambos fizeram mistério sobre as escalações para a partida no Mineirão.

A rodada terá ainda outros seis jogos nesta quarta-feira, em meio a um clima de incertezas envolvendo a pandemia de Covid-19 e brigas judiciais pelos direitos de transmissão. O Atlético Goianiense obteve um recurso e poderá escalar diante do Flamengo quatro atletas que testaram positivo para coronavírus, no jogo que acontece às 20h30, em Goiânia.

Já o jogo entre Athletico Paranaense e Goiás não será transmitido por nenhuma emissora, depois da derrota judicial do clube de Curitiba, que pretendia se valer da MP 984/2020 e realizar sua própria transmissão, mas foi impedido pela Globo. Às 21h30, no jogo transmitido em TV aberta para a maior parte do país, o campeão paulista Palmeiras estreia diante do Fluminense, no Maracanã. Todos os jogos serão disputados com portões fechados, cumprindo o controverso protocolo de segurança da CBF.

Como assistir aos jogos desta quarta, 12 de agosto

19h15

Atlético Mineiro x Corinthians – Premiere)

Red Bull Bragantino x Botafogo – SporTV (exceto São Paulo) e Premiere

Athletico-PR x Goiás – sem transmissão

20h30

Bahia x Coritiba – TNT e Premiere

Atlético-GO x Flamengo – Premiere

21h30

Fluminense x Palmeiras – Globo, para todo o Brasil (exceto RS e CE) e Premiere

Ceará x Grêmio – Globo (RS e CE) e Premiere

