Atlético-MG encerra participação na Florida Cup com nova derrota

O Atlético-MG deixou a Florida Cup em segundo plano na sua preparação para a temporada 2018 e foi “premiado” com duas derrotas. Neste domingo, no encerramento da sua participação na competição amistosa disputada nos Estados Unidos, o time não ofereceu muita resistência e perdeu para o Atlético Nacional, da Colômbia, por 2 a 0, no Spectrum Stadium, em Orlando.

O Atlético-MG optou por manter o elenco principal em Belo Horizonte, onde realiza a pré-temporada no seu CT, e mandar aos Estados Unidos um grupo de jogadores que estão fora dos planos para 2018, formado basicamente por jogadores do time B, reforçado pelo volante Adílson e sendo comandado por Caio Zanardi, pois o técnico Oswaldo de Oliveira permaneceu no Brasil.

O Atlético já havia entrado em campo na última quinta-feira, quando até fez jogo duro diante do escocês Rangers, mas acabou perdendo por 1 a 0. Neste domingo, então, a derrota se repetiu, dessa vez para o Atlético Nacional, levando o time voltar ao Brasil com dois tropeços.

No confronto com a equipe colombiana, o Atlético acabou sendo dominado no primeiro tempo, quando quase foi vazado por Aguilar, em cabeceio nos minutos iniciais. O time mineiro até criou boas oportunidades de gol, em lances com a participação direta de Thalis, que cobrou uma falta com perigo e forçou Vargas a fazer defesa difícil após tabela com Adílson.

Mas bastou o Atlético Nacional acelerar o seu ritmo de jogo para abrir o placar. Aos 37 minutos, Torres acionou Rentería, que passou fácil e em velocidade por dois marcadores antes de finalizar às redes.

Na etapa final, os dois times realizaram várias mudanças nas escalações, mas o cenário não se alterou, com o Atlético Nacional controlando o jogo, enquanto a produção ofensiva da equipe mineira era nula, o que a levou a deixar a Florida Cup sem sequer um gol marcado.

Aldo Ramírez desperdiçou uma chance incrível para a equipe colombiana aos 20 minutos. Mas pouco depois saiu o segundo gol do seu time. E foi um belo gol, ainda que iniciado após erro grave do Atlético na saída de jogo. Lucumí aproveitou e chutou muito forte da intermediária, sem chance de defesa para Cleiton, fazendo 2 a 0 para o time colombiano.

Enquanto os reservas atleticanos agora voltarão dos Estados Unidos, o elenco principal segue em preparação para o Campeonato Mineiro. A estreia do time será na próxima quinta-feira, em Varginha, contra o Boa, com a tendência de Oswaldo escalar uma formação mista. Neste domingo, venceu jogo-treino, na Cidade do Galo, contra o Guarani de Divinópolis, por 2 a 0. O Atlético Nacional ainda tem mais um compromisso pela Florida Cup, no próximo sábado, contra o polonês Légia Varsóvia.