Atlético-MG e Sampaoli não chegam a acordo: ‘Propostas muito distantes’

Jorge Sampaoli não será o técnico do Atlético-MG na próxima temporada. Nesta sexta-feira, o clube alvinegro emitiu uma nota por meio de sua assessoria de comunicação afirmando que não houve acerto entre as partes. De acordo com o Galo, a grande disparidade entre as propostas impediu o acordo.

“O Clube Atlético Mineiro informa que, após reunião realizada na última quinta-feira (19), em Belo Horizonte, entre a diretoria e o técnico Jorge Sampaoli, não houve acerto entre as partes. A proposta do clube e a contra-proposta feita pelo treinador estavam muito distantes, o que impossibilitou a sua contratação”, disse o clube.

Representantes do Galo haviam se reunido com Sampaoli para discutir um acordo para 2020. Os pedidos do comandante, porém, não estavam ao alcance da equipe mineira, que fez uma contra-proposta e ficou no aguardo da resposta do argentino até receber a negativa.

Depois de se desligar do Santos ao final da temporada, Sampaoli passou a ser alvo do Palmeiras para o lugar de Mano Menezes. No entanto, o time paulista também acabou desistindo da contratação devido à alta pedida financeira do treinador.