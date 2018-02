Atlético-MG demite técnico Oswaldo de Oliveira

Um dia depois de discutir com um jornalista no Acre, o técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido pelo Atlético-MG. Com maus resultados neste início de temporada, o treinador foi demitido após reunião da diretoria na noite de quinta-feira. O anúncio oficial deve ser feito nesta sexta.

Presidente @camara_sette fala sobre a saída de Oswaldo de Oliveira https://t.co/9J4hZjep9x — Atlético (@atletico) February 9, 2018

“O Oswaldo teve um problema sério, um abcesso. Teve que passar por uma cirurgia dentária de muitas horas. Oswaldo já tem 68 anos e estava tomando antibiótico”, explicou o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, sobre a situação do treinador. “O Atlético-MG tinha que fazer uma partida convincente contra o Atlético-AC e isso não aconteceu. Foi preocupante nossa atuação em Rio Branco e eu tenho que fazer algo. Talvez com outro treinador nós podemos fazer esse time jogar melhor”, completou.

Oswaldo estava no Atlético-MG desde 26 de setembro do ano passado e acumulou 20 partidas, com oito vitórias, nove empates e três derrotas, e um aproveitamento de 55% dos pontos. Em 2018, conseguiu apenas duas vitórias em seis jogos, contra Democrata-GV e URT.

Na quarta-feira a noite, após empate em 1 a 1 com o Atlético Acriano, em Rio Branco, que deu a classificação à equipe mineira na primeira fase da Copa do Brasil, o treinador se desentendeu e partiu para cima do repórter Léo Gomide, da Rádio Inconfidência.

Confusão

O desentendimento começou na primeira pergunta do jornalista. “Pareceu que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear…”, dizia o repórter, interrompido pelo técnico. “Você sempre faz perguntinhas mal-intencionadas. Você não está perguntando do jogo. Quem tem que dar opinião não é você, sou eu. Você opinou. Não seja tendencioso. (…)”

Léo Gomide refez o questionamento e Oswaldo respondeu, antes de fazer mais uma reclamação. “Quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Toda as vezes você repete a mesma coisa. Eu calmamente tenho administrado. A sua insistência é muito difícil. Estamos classificados, rapaz. Isso é positivo. Vocês não estavam falando do Botafogo ontem? O Atlético-MG está classificado. (…) Você não quer perguntar, você quer fazer análise. Comigo não.”

O ataque mais incisivo de Oswaldo aconteceu quando o repórter já deixava o local onde ocorreu a entrevista coletiva. O treinador escutou um palavrão e partiu para cima de Léo Gomide. “C… é você, babaca. C… é você, rapaz. Que p… é essa?! Está pensando que está falando com quem? Está pensando que está falando com quem?”, questionou, partindo para cima do jornalista.

O jornalista disse que não falou nada. “Só você ouviu isso”. O treinador foi contido pelas pessoas em sua volta, mas seguiu gritando. “Deixa de ser imbecil. Vai falar palavrão na sua casa, com sua família. Para mim, não.” Assista ao vídeo do fim da confusão, registrado pela emissora Fox Sports, e às perguntas, divulgadas no Twitter do próprio jornalista:

CENAS LAMEEEENTÁAAAVEIS na coletiva após classificação do Galo na #CopadoBrasilFOXSports! O técnico do Galo, Oswaldo de Oliveira, se irritou, bateu boca e partiu pra cima de repórter! pic.twitter.com/8SABWtpcOB — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) February 8, 2018