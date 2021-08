Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Diego Costa

O Atlético-MG anunciou neste sábado, 14, a contratação de Diego Costa, 32 anos. O atacante brasileiro naturalizado espanhol, que estava sem clube desde a sua saída do Atlético de Madri, da Espanha, em dezembro do ano passado. assinou um vínculo com o clube mineiro até o fim de 2022.

O jogador é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte para exames médicos e assinatura oficial do contrato. O atleta foi um pedido do técnico Cuca, que solicitou um centroavante de ofício à direção do Galo.

Apesar de ter nascido em Sergipe, Diego Costa nunca atuou profissionalmente no Brasil. Ele iniciou a carreira no Braga, de Portugal, passou pelo também português Penafiel e depois foi contratado pelo Atlético de Madri. Ele chegou a ser emprestado para os espanhóis Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano, antes de se firmar pelo time de Madri.

Na primeira passagem pelo Atlético, conquistou um Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Uefa e uma Copa do Rei. Ainda teve uma boa passagem pelo Chelsea, onde conquistou por duas vezes o Campeonato Inglês e uma Copa da Liga Inglesa.

Em sua segunda passagem pelo Atlético de Madri, conquistou uma Liga Europa, uma Supercopa da Uefa e um Campeonato Espanhol. O atacante encerrou sua passagem pelo clube de Madri em dezembro de 2020 alegando problemas pessoais. Naturalizado espanhol, Diego atuou pela seleção do país nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, e marcou três gols na edição da Rússia.