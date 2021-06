Atlético-GO vence mais um paulista e derrota o São Paulo pelo Brasileirão

Depois de bater o Corinthians em duas partidas seguidas, o Atlético-GO fez mais uma vítima paulista. Neste sábado, 5, o clube goiano venceu o São Paulo por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa marcou com Éder e João Paulo.

Na próxima rodada do Brasileiro, o São Paulo encara o Atlético-MG, fora de casa, no domingo, 13, às 16h. Antes, o time do Morumbi recebe o 4 de Julho pela volta da terceira rodada da Copa do Brasil, na terça-feira, 8, às 19h. Na ida, o clube do Piauí venceu por 3 a 2.

Já o Atlético-GO entra em campo pelo Brasileirão apenas no dia 14, segunda-feira, quando visita o Cuiabá, às 20h. Pela volta da Copa do Brasil, o time goiano recebe o Corinthians, na quarta-feira, 9, às 21h30. Na ida, os comandados de Eduardo Barroca venceram por 2 a 0.

Na partida, o time da casa abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Em falta próxima da área, Natanael cobrou bem e Éder apareceu livre para testar firme para o fundo da rede. O Atlético ampliou aos 33 minutos da etapa final. O São Paulo tentou sair tocando na defesa, mas Galeano errou o passe. A bola sobrou para João Paulo, que, livre, tocou por cima de Volpi e marcou o segundo do clube goiano.

Já na reta final do jogo, aos 41 minutos, o árbitro marcou um pênalti após Luciano ser derrubado na área, mas, depois de consultar o VAR, voltou atrás na decisão.

