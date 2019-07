Atlético de Madrid não reconhece pagamento do Barcelona por Griezmann

Reviravolta no futuro do francês Antoine Griezmann. Minutos após o Barcelona anunciar a contratação do jogador de 28 anos em seu site oficial, o Atlético de Madrid, clube que detém os direitos federativos do atacante, também divulgou um comunicado em sua página na internet questionando a validade da transferência. Nesta sexta-feira, o advogado de Griezmann depositou na sede da Liga Espanhola, em Madri, os 120 milhões de euros (o equivalente a 505 milhões de reais) correspondentes à cláusula de rescisão junto ao Atlético. O clube da capital espanhola diz estar sendo vítima de uma manobra ilegal orquestrada pelos catalães.

“O Atlético de Madrid considera que o valor depositado é insuficiente para cobrir a multa rescisória, uma vez que é óbvio que o acordo entre o jogador e o Barcelona foi fechado antes que a cláusula fosse reduzida de 200 milhões para 120 milhões de euros. A manifestação de que o jogador fez em 14 de maio, anunciando sua saída do clube, aconteceu antes da data em que o valor da multa foi modificado”, disse o time de Madri em nota. O clube encerrou o comunicado dizendo que “deu entrada nos procedimentos cabíveis para proteger seus direitos e interesses legais”.

A contratação do francês foi polêmica pela forma como foi conduzida. Na última sexta-feira, poucas horas depois de o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, revelar que houve uma reunião no dia anterior com representantes do Atlético de Madrid para negociar a transferência do atacante, a diretoria do time de Madri divulgou um comunicado oficial em seu site no qual acusava o rival catalão de aliciar o jogador, que já teria a sua ida a Barcelona acordada desde março passado.

De acordo com o Atlético de Madrid, as conversas entre Barcelona e Antoine Griezmann começaram em fevereiro passado, em meio ao duelo do time da capital espanhol contra a Juventus, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em março, poucos dias depois da eliminação com a derrota por 3 a 0 em Turim, na Itália, o acordo do francês com o clube catalão teria sido fechado, sem sequer consultar o clube de Madri.

Somente dois meses depois, no dia 14 de maio, Antoine Griezmann veio a público, através de um vídeo divulgado em suas redes sociais, para dizer que comunicou oficialmente ao técnico argentino Diego Simeone e à diretoria do Atlético de Madrid que não permaneceria no clube para a próxima temporada. Os dirigentes desconfiaram de algo e descobriram sobre as reuniões do Barcelona com o jogador.

O Atlético de Madrid lamentou o fato e obrigou que o francês se reapresentasse para os treinos de pré-temporada – algo que ele não fez e, por isso, acabou multado. O atacante deixa o clube de Madri depois de cinco temporadas, com 133 gols em 257 jogos.

(com Estadão Conteúdo)