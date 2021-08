Atlético de Madrid anuncia Matheus Cunha; Kane decide ficar no Tottenham

A manhã desta quarta-feira, 25, iniciou com desfechos para o mercado do futebol na Europa. O Atlético de Madrid anunciou a contratação do atacante brasileiro Matheus Cunha, do Hertha Berlin, enquanto Harry Kane, principal alvo do Manchester City, anunciou a permanência no Tottenham.

Por meio das redes sociais, o clube espanhol confirmou a chegada do novo reforço, que chega avalizado pelo técnico argentino Diego Simeone. Tirar o jogador do futebol alemão e fechar um contrato de cinco anos custou 30 milhões de euros (189 milhões de reais) para o clube da capital espanhola.

Cunha já havia realizado exames médicos na Clínica da Universidade de Navarra, em Madri. Artilheiro do último ciclo olímpico com 21 gols, se tornou peça essencial da categoria e após realizar bons Jogos Olímpicos, com gol na final, e foi convocado para a seleção principal por Tite. Aos 22 anos, jogará no Atleti para defender o título espanhol e brigar por voos maiores na Champions League.

Na Inglaterra, uma das principais novelas desta janela de transferências terminou. Após diversas tentativas de deixar o Tottenham, Harry Kane decidiu ficar no clube londrino. Em suas redes sociais, o atacante anunciou que continua nos Spurs e com foco 100% nos objetivos da temporada.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I’ve had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021