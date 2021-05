Atlético de Madri vence no sufoco e mantém liderança do Espanhol

A 37ª e penúltima rodada do Campeonato Espanhol foi recheada de emoção. O Atlético de Madri venceu o Osasuna por 2 a 1 de virada, no Metropolitano, neste domingo, 16, e assegurou a liderança para o término da competição. O arquirrival Real Madrid também conseguiu uma vitória ao bater o Athletic Bilbao, no Estádio de San Mamés, por 1 a 0, e segue vivo na disputa pela taça. Já o Barcelona foi derrotado pelo Celta de Vigo por 2 a 1, no Camp Nou, e não tem mais chances de título.

O Atlético segue na ponta da tabela, agora com 83 pontos, dois a mais que o Real, com 81, enquanto o Barça estaciona nos 76 pontos. Na última rodada do Espanhol, Real, Barcelona e Atlético entram em campo no mesmo dia e horário. No domingo, 23, às 13h, o Atlético de Madri visita o Real Valladolid, enquanto o Barcelona encara, também fora de casa, o Eibar, e o Real Madrid recebe o Villareal.

Resumo dos jogos

Pressionando desde o minuto inicial do jogo, o Atlético teve dois gols anulados, um de Savic e outro de Carrasco, e ainda saiu atrás do placar. Aos 30 minutos do segundo tempo, Rubén García cruzou, Budimir cabeceou forte e Oblak fez uma linda defesa. Porém, após análise do VAR, a bola já tinha passado totalmente a linha do gol.

O time de Simeone conseguiu o empatar já aos 37 minutos, com o brasileiro Renan Lodi, e, garantiu a vitória de virada com Luis Suárez, aos 42 minutos do segundo tempo.

Já o Real conseguiu a vitória magra com um gol de cabeça de Nacho, aos 22 minutos. O brasileiro Rodrygo aproveitou sobra de bola e tocou para Casemiro, que cruzou para a área. Nacho subiu sozinho na segunda trave e mandou o gol.

A derrota de virada do Barcelona contou com a estrela de Santi Mina. Depois de Messi abrir o placar, aos 26 minutos, o Celta conseguiu dois gols com o atacante espanhol, um aos 37 minutos e outro aos 43 minutos da etapa final, e venceu fora de casa.