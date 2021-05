Atlético de Madri empata com o Barcelona e mantém a liderança do Espanhol

O título do Campeonato Espanhol segue em aberto. Neste sábado, 8, Atlético de Madri e Barcelona não saíram do zero, no Camp Nou, pela 35ª rodada da competição. Agora, as duas equipes irão acompanhar atentamente ao duelo entre Real Madrid e Sevilla, neste domingo, 9, às 16h, para planejar os últimos passos da temporada.

O ponto somado mantém a equipe de Diego Simeone na ponta da tabela, com 77 pontos. O time catalão segue colado, na vice-liderança, com dois pontos a menos (75). Caso vença neste domingo, o Real iguala o número de pontos do Atlético, porém teria que tirar cinco gols de saldo para ultrapassá-lo.

As equipes voltam a entrar em campo no meio da semana. Enquanto o Atlético, na próxima rodada do Espanhol, enfrenta a Real Sociedad, na quarta-feira, 12, em casa, às 17h, o Barcelona encara o Levante, na terça-feira, 11, fora de casa, às 17h.

Na partida, o primeiro tempo contou com poucas emoções e as principais, em grande parte pelo Atlético, aconteceram no fim da etapa. Já aos 33 minutos, Llorente mandou uma bomba para excelente defesa de Ter Stegen. Pouco mais de três minutos depois, Carrasco chutou cruzado e novamente o goleiro alemão brilhou.

A única grande oportunidade do Barcelona na primeira etapa saiu pelo pés de Messi, aos 40 minutos. Na sua jogada clássica, o argentino driblou quatro adversários, invadiu a área e chutou firme, mas parou em Oblak.

O segundo tempo foi mais movimentado e contou com o time de Ronald Koeman melhor. Logo aos 16 minutos, Moriba chutou, a bola desviou na zaga e passou muito perto da meta defendida por Oblak. Pouco mais de quatro minutos depois, Messi cobrou uma falta com muito veneno e parou mais uma vez no goleiro esloveno.

Quando a rede finalmente balançou, aos 24 minutos, o impedimento foi assinalado. Aos 24min, Araujo recebeu grande cruzamento, cabeceou na medida e marcou o gol, porém o jogador estava em posição irregular e o gol foi invalidado. O Barcelona ensaiou uma pressão final, mas não levou grande perigo ao gol de Oblak. O Atlético preferiu se defender e assegurar mais um ponto na tabela.