Atlético de Madri contrata Trippier, da seleção inglesa

O Atlético de Madri anunciou nesta quarta-feira, 17, mais uma contratação de peso para esta temporada: Kieran Trippier, lateral-direito do Tottenham Hotspurs e da seleção inglesa, para as próximas três temporadas. O clube da capital espanhola não revelou os valores da transação que, segundo a imprensa espanhola, gira em torno de 22 milhões de euros (93 milhões de reais).

Com a chegada de Trippier, o Atlético praticamente reformou sua defesa para a próxima temporada. O time perdeu os experientes Diego Godín, Filipe Luis e Lucas Hernández ao fim da última temporada, mas já trouxe os brasileiros Felipe, ex-Corinthians e Porto, e Renan Lodi, ex-lateral do Athlético Paranaense, e zagueiro o espanhol Mario Hermoso, que estava no Espanyol.

Formado nas categorias de base do Manchester City, Trippier passou em 2012 pelo Barnsley Burnley e foi contratado em 2015 pelo Tottenham. Desde então, o lateral, de 28 anos, jogou 114 partidas, nas quais marcou dois gols e deu 24 assistências.

🔝 ¡Primer entrenamiento de @trippier2 como rojiblanco!😊

🙌⚽ El internacional inglés se ha incorporado a la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael 👏

➕📸👉 https://t.co/74TxCEbwKJ#AúpaAtleti pic.twitter.com/GxJ543tkm1 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2019

Na última temporada, Trippier foi um dos destaques da equipe finalista da Liga dos Campeões. “É um lateral experiente, versátil que inclusive pode jogar no meio de campo. Uma de suas grandes virtudes é o chute, o que o torna um jogador muito perigoso nas jogadas de bola parada para a equipe adversária”, descreveu o Atlético, em comunicado.

Trippier foi eleito pela Fifa um dos onze melhores jogadores do mundial, na seleção do torneio em que a Inglaterra terminou em quarto lugar. Agora, ele vai disputar posição com o colombiano Santiago Arias no Atlético.