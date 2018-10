Atleticano, Kalil brinca e diz que vai ‘mandar prender’ cruzeirenses

Prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil usou seu perfil oficial no Twitter para brincar em relação ao titulo do rival Cruzeiro na Copa do Brasil, conquistado após vitória por 2 a 1, na noite dessa quarta-feira, em São Paulo, sobre o Corinthians.

O gestor da capital mineira falou que vai “mandar prender” os cruzeirenses que passarem na porta da prefeitura buzinando.

“ESTÁ DECRETADO:

Art. 1º – Cruzeirense fdp que buzinar na porta da Prefeitura comete desacato a autoridade.

§ 1º – Vou mandar prender.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.”

Antes mesmo da decisão do torneio, Kalil já havia avisado que não iria parabenizar o Cruzeiro em uma eventual conquista da Copa do Brasil. “O prefeito é atleticano”, justificou.