A seleção da Suíça respira mais aliviada. Isso porque a equipe que faz parte do grupo do Brasil na Copa do Mundo não corre mais risco de ver os seus principais jogadores suspensos e fora da última e decisiva rodada da fase de grupos, quando enfrentam a Costa Rica pela vaga nas oitavas de final. Três atletas receberam apenas uma multa financeira.

O capitão Lichtsteiner, e os atletas Xhaka e Shaqiri corriam risco real de suspensão por terem feito gestos que fazem menção à águia da bandeira da Albânia, provocando atletas da Sérvia. O gesto feito poderia render dois jogos de punição, porém acabou gerando apenas multas de 10 mil francos suíços (cerca de 38 mil reais) para Xhaka e Shaqiri e de 5 mil francos suíços (cerca de 19 mil reais) para Lichtsteiner.

Boa parte da população de Kosovo, que busca independência da Sérvia, onde nasceu Shaqiri e os pais de Xhaka, é de origem albanesa. O território kosovar fica no sul do país e se declarou independente em 2008, porém os sérvios não reconheceram essa separação. Hoje, Kosovo é um país reconhecido como independente por 111 dos 193 países membros da ONU. O Brasil é um exceção e não o reconhece como independente.

A Suíça enfrenta a Costa Rica na próxima quarta-feira precisando de uma vitória simples para carimbar a sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já a Sérvia enfrenta o Brasil precisando também de um triunfo para se classificar.