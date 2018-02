Atitude racista de dirigente revolta atletas negros do West Ham

O West Ham, da Inglaterra, suspendeu Tony Henry, seu diretor responsável por contratações, após acusações de conduta racista do dirigente. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, Henry enviou um e-mail a agentes de futebol pedindo para não contratar jogadores da África. Ao jornal, Henry afirmou que alguns africanos têm “mal comportamento” e “criam o caos” quando não estão no time titular.

Um ex-jogador da equipe, o senegalês Diafra Sakho, desabafou e disse que Henry é racista. O atacante, que defendeu a equipe inglesa entre 2014 e 2018, se manifestou em sua conta do Snapchat.

“Eles mentem para as pessoas. Eles fingem que eu seja uma pessoa má, mas tenho caráter. Sou um leão e eles estão com medo e agora todos vão saber porque deixei o clube. Mostre a todos os torcedores a verdade. Ele não querem jogadores negros, então um a um nós vamos saindo. Boa sorte aos torcedores do West Ham”, escreveu o jogador, agora no Rennes, da França.

Na sequência, Cheikhou Kouyate, meia senegalês do West Ham desde 2014, usou seu Instagram para responder ao diretor: “Africano e orgulhoso”, escreveu, ao lado de uma foto sorrindo.

Após a repercussão do caso, o diretor Tony Henry, de 60 anos, foi afastado do cargo no clube, que tem seis jogadores negros no elenco atualmente. O clube prometeu realizar uma investigação sobre o caso. “O West Ham não vai tolerar qualquer tipo de discriminação e, por isso, agiu prontamente devido à séria natureza dessa acusação”.

Africanos contratados pelo West Ham nas últimas temporadas

2017/2018: Nenhum

2016/2017: Sofiane Feghouli (Argélia), Domingos Quina (Guiné-Bissau), Andre Ayew (Gana) e Arthur Masuaku (República Democrática do Congo)

2015/2016: Pedro Obiang (Guiné-Equatorial), Victor Moses (Nigéria) e Emmanuel Emenike (Nigéria)

2014/2015: Cheikhou Kouyate (Senegal), Diafra Sakho (Senegal) e Alex Song (Camarões)

2013/2014: Abdul Razak (Costa do Marfim)

2012/2013: Mohamed Diame (Senegal), Modibo Maiga (Mali) e Marouane Chamakh (Marrocos)

2011/2012: Abdoulaye Faye (Senegal), Guy Demel (Costa do Marfim) e Papa Bouba Diop (Senegal)

2010/2011: Demba Ba (Senegal) e Victor Obinna (Nigéria)