Athletico visita a surpresa do Campeonato Paranaense, o FC Cascavel

A sexta rodada do Campeonato Paranaense reserva o jogo entre as duas sensações da competição. O FC Cascavel é a surpresa do interior em 2020 e recebe o confronto em seus domínios, no estádio Olímpico Regional, neste domingo 9, às 16h. O Athletico joga a competição com um time alternativo, de aspirantes, e pode ultrapassar o adversário na tabela se vencer o jogo. A partida não tem transmissão pela TV e será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir ao jogo do Athletico no Campeonato Paranaense

Com 12 pontos em cinco partidas, o FC Cascavel abriu a rodada na liderança do Estadual. O Athletico era o terceiro, apenas dois pontos atrás. A fase do Furacão, porém, não é boa. Depois de vencer os três primeiros jogos, a equipe tropeçou duas vezes – uma delas no empate contra o Paraná Clube por 1 a 1 com o time principal, dirigido por Dorival Junior.

O técnico do time de aspirantes Eduardo Barros faz testes entre os garotos e pode começar o jogo com três zagueiros. O goleiro Anderson, o volante Léo Gomes e os atacantes Breno Lopes e Pedrinho, que ficaram no banco na partida do time principal contra o Paraná na última rodada, voltam ao time titular.