Athletico vira nos acréscimos sobre o Coritiba e é tricampeão paranaense

A torcida do Athletico sofreu, mas comemorou no final. O Furacão virou para cima do rival Coritiba com dois gols nos acréscimos e garantiu o título do Campeonato Paranaense. É a terceira conquista consecutiva do time, que começa a criar uma hegemonia dentro do Estado.

O jogo foi aberto e equilibrado no primeiro tempo. O Coritiba conseguiu chegar ao primeiro gol pouco antes do intervalo. Aos 49 minutos, Robson foi empurrado por Adriano dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O zagueiro Sabino bateu e abriu o placar.

O Coxa continuou um pouco melhor no segundo tempo, mas não conseguiu marcar o gol que lhe daria a taça. Quando a partida já se encaminhava para os pênaltis, o lateral-direito Khellven, que veio do banco de reservas, acertou um chutaço de fora da área já aos 45 minutos e garantiu o título para o Athletico. Ainda deu tempo para mais um gol. Nikão aproveitou uma saída errada de Alex Muralha e encobriu o goleiro para decretar a virada e a festa athleticana.

O Athletico garantiu o tricampeonato consecutivo e ainda terminou com dois atacantes entre os artilheiros. Bissoli e Pedrinho terminaram a competição com seis gols e lideraram a artilharia ao lado de Lucas Tocantins, do FC Cascavel.