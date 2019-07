Athletico provoca Flamengo: ‘Maracanazo’, ‘cheirinho’ e ‘culpa da grama’

O Athletico Paranaense utilizou as redes sociais para provocar o Flamengo após o triunfo desta quarta-feira 17 na Copa do Brasil, quando os curitibanos seguraram um empate por 1 a 1 no Maracanã e se classificaram para a próxima fase do torneio nos pênaltis. Em sua conta oficial do Twitter, o time compartilhou uma imagem dos jogadores fazendo gestos em alusão ao “cheirinho”, brincou com o termo “Maracanazo” e também com as insinuações de que a equipe leva vantagem por atuar em um gramado sintético na Arena da Baixada.

Logo após a confirmação da vitória por 3 a 1 nos pênaltis, o rubro-negro paranaense questionou nas redes sociais: “Maracanaço ou Maracanazo?”, em alusão à derrota da seleção brasileira contra o Uruguai na Copa do Mundo de 1950, que imortalizou o termo sobre derrotas do time mandante no estádio carioca.

Maracanaço ou maracanazo?

🔴⚫️🌪️💪 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 18, 2019

O Athletico também compartilhou uma imagem na qual os jogadores aparecem fazendo um gesto ironizando o “cheirinho”, brincadeira que rivais do Flamengo adotaram para se referir a eliminações da equipe em títulos importantes.

O Twitter do clube paranaense também ironizou os pênaltis perdidos pelos flamenguistas. “Culpa da grama sintética”, postou o Twitter oficial do time, em referência ao tipo de gramado do estádio Arena da Baixada, que alguns clubes rivais consideram vantajoso para o Athletico quando atua como mandante.