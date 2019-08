Athletico-PR x São Paulo não terá transmissão de TV

Athletico-PR e São Paulo se enfrentarão na quarta-feira, 21, às 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto adiado da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, no entanto, não será transmitido por nenhum canal de televisão. Os dois clubes têm acordo com a Globo para transmissão em TV aberta, mas a emissora exibirá, para todo o país, o duelo entre Flamengo e Internacional, às 21h30, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

A partida no Paraná não poderá ser exibida pelo canal Premiere, porque o Athletico não assinou contrato de transmissão de jogos via via pay-per-view. Em TV fechada, o clube paranaense acertou com a Turner (Esporte Interativo), enquanto o São Paulo tem acordo com o SporTV.

A Globo também não vai poderá transmitir a partida em seu site, pois, por contrato, a emissora só pode exibir até três partidas por rodada na TV aberta e/ou em seu site. Na 13ª rodada do Brasileirão, já foram transmitidos Vasco x CSA, Atlético-MG x Cruzeiro e Corinthians x Palmeiras.

Athletico-PR x São Paulo seria disputado originalmente no último dia 4. A partida, porém, foi adiada porque o time paranaense tinha de viajar ao Japão, onde conquistou a Copa Levain, a antiga Copa Suruga.