Atalanta garante vaga na Liga dos Campeões pelo terceiro ano seguido

Pelo terceiro ano seguido, a Atalanta vai disputar a Liga dos Campeões. Neste sábado, 15, a equipe de Bérgamo venceu o Genoa por 4 a 3, fora de casa, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano e não tem mais chances de sair da zona de classificação para a competição europeia para a temporada 2021-22.

A estreia do clube no torneio foi na temporada 2019-20, quando chegou às quartas de final e foi eliminado pelo Paris Saint-Germain. Na atual disputa, o time caiu nas oitavas para o Real Madrid.

Na partida, os gols da Atalanta foram marcados por Duván Zapata, Ruslan Malinovckiy, Robin Gosens e Mario Pasalic. O Genoa descontou com Eldor Shomurodov e Goran Pandev.

O time comandado por Gian Piero Gasperini segue encantando e pode garantir a vice-liderança do Italiano na próxima rodada, quando encara o Milan, em casa, no domingo, 23. Antes, a Atalanta encara a Juventus, na quarta-feira, pela final da Copa da Itália.

✨ 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 ✨

Siamo in @ChampionsLeague, ancora una volta, per la terza stagione consecutiva!!! 🔥

We’ll play in the #UCL, once again, for the third season in a row!!! 🖤💙#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/etFb1NdlNK

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 15, 2021