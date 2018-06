O atacante Breel Embolo, que havia viajado a Zurique para assistir ao nascimento de sua filha, voltou à concentração da seleção suíça em Samara, na Rússia, com um recado aos companheiros que mostra o otimismo no país natal pelo desempenho da seleção na reta final da Copa do Mundo. “Na Suíça me disseram que devemos continuar assim, não esperam que voltemos para casa antes de 16 de julho, um dia depois da final. Estas 24 horas (na Suíça) me deram muita energia positiva”, afirmou o jogador do Schalke 04, segundo um comunicado da federação suíça.

Embolo, que participou das três partidas da Suíça na primeira fase, entre elas a estreia no torneio, contra o Brasil, embarcou para Zurique na quinta-feira, assistiu ao nascimento da filha e voltou à Rússia na noite de sexta-feira. “Foi um grande momento, e tive a sorte de estar lá, mas tinha que voltar, porque temos trabalho pela frente na Rússia”, disse.

Esse não foi o primeiro caso de jogadores viajando ao país natal para o nascimento do filho. Fabian Delph, meia da Inglaterra e do Manchester City, deixou a concentração do time na sexta-feira para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho neste sábado.

Na próxima terça-feira, em São Petersburgo, a Suíça enfrentará a Suécia por uma vaga nas quartas de final da Copa. No mesmo dia, a Inglaterra enfrenta a Colômbia, em Moscou.