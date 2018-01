Atacante fica desfigurado após acidente com fogos no réveillon

Um jogador argentino bastante conhecido em seu país sofreu um grave acidente doméstico durante as celebrações de Ano Novo. Lucas Viatri, que atualmente defende o Peñarol, do Uruguai, sofreu queimaduras no rosto ao soltar fogos na virada para 2018. Segundo o médico do clube uruguaio, Viatri se recupera bem, mas corre risco de ter a visão danificada.

Uma foto divulgada pelo jornalista Roberto Moar mostrou o rosto de Viatri completamente desfigurado, com os olhos cortados e fechados, logo após o acidente pirotécnico.

O jogador foi atendido por médicos de seu ex-clube, o Boca Juniors, e nesta terça-feira postou uma nova imagem, já com o rosto desinchado, para tranquilizar os fãs. “A recuperação vai bem”, escreveu o jogador com passagem pela seleção argentina.

Lucas Viatri sufrió un accidente con pirotecnia y casi pierde la vista. pic.twitter.com/jVNpLqzOVx — Roberto Moar (@Roberto_Moar) December 31, 2017

O médico do Peñarol, Edgardo Rienzei, no entanto, afirmou que o ferimento no olho esquerdo ainda preocupa e pode ter atingido a retina. “Viatri tem uma hemorragia importante no olho. (…) Não posso assegurar que recuperará a visão total”, disse, em entrevista à emissora TyC Sports.