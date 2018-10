O atacante argentino Mauro Zárate, do Boca Juniors, fez questão de exaltar a influência da torcida na campanha do clube argentino na Copa Libertadores. O jogador considerou que tanto o Palmeiras, derrotado por 2 a 0 na última quarta, no primeiro jogo da semifinal, quanto o Cruzeiro, eliminado pelo Boca na fase anterior, sentiram a pressão de atuar na famosa La Bombonera.

Segundo Zárate, os clubes que visitam o Boca se preocupam demais em defender, o que explicaria o “sumiço” de seus principais jogadores. Ele contou ter estudado bastante a equipe do Cruzeiro, especialmente Thiago Neves, o “Kaká” da equipe, que decepcionou.

“(O diferencial) é a Bombonera. O Cruzeiro é um time que joga muito bem, vimos muitos vídeos e eles tinham pontas que eram uns “aviões”, encaravam, ultrapassavam. Thiago Neves também, parecia o Kaká no vídeo, o na Bombonera não apareceu ninguém. E do Palmeiras também não. Por isso, temos de dar a importância da torcida, que está nos dando uma mão incrível”, afirmou o jogador com passagens por Lazio, Inter de Milão e outros clubes do futebol europeu ao programa Líbero, da emissora TyC Sports.

O segundo jogo acontece na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. O Palmeiras precisa de pelo menos dois gols (caso não leve nenhum), para levar a decisão para os pênaltis. O vencedor do duelo enfrenta na decisão quem passar de Grêmio e River, que jogam em Porto Alegre, na terça. O clube gaúcho venceu o primeiro jogo em Buenos Aires, por 1 a 0.