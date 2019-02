Às vésperas do clássico, Valdívia provoca e Corinthians responde

Mesmo fora do Palmeiras, o chileno Jorge Valdívia não deixa de pensar no clube. Às vésperas do clássico contra o Corinthians, o ex-jogador palmeirense fez um provocação com o rival, mas, na sequência, também pelas redes sociais, ouviu a resposta.

A piada do chileno foi com relação a uma suposta “compra” de jogos do Corinthians. Valdívia fez uma piada alegando que ligou na NET, uma das empresas de TV por assinatura que vendem o pacote de jogos do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu comprar jogos do Campeonato Brasileiro porque o Timão já havia comprado todos.

O clube não ficou para trás e, no mesmo Twitter, respondeu de forma provocativa, citando as seguidas lesões do jogador. No post, o clube disse que já que o jogador fica sempre fora dos clássicos, sugeriu que o jogador fizesse o plano Fiel Torcedor, aproveitando para fazer propaganda de seu programa de sócio-torcedor.

Palmeiras e Corinthians enfrentam-se no domingo (6), às 16h, no Allianz Parque.