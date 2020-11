As simbólicas homenagens a Maradona em estádios pelo mundo

Não haveria lugar mais apropriado para homenagear Diego Armando Maradona do que um estádio de futebol. Desde a notícia da morte do astro argentino na última quarta-feira 25, aos 60 anos, diversos campos ao redor do mundo fizeram referência a um dos maiores artistas da bola em todos os tempos.

Uma das imagens mais impactantes veio justamente do estádio em que Maradona brilhou tanto como jogador quanto como torcedor. La Bombonera, a casa do Boca, deixou apenas uma luz acesa, justamente a do camarote do ídolo, na última madrugada.

Outro campo onde Maradona foi amado, em Nápoles, não só recebeu uma multidão de fanáticos como deverá ser rebatizado. O prefeito da cidade do sul da Itália, Luigi de Magistris, pediu que o estádio do Napoli passe a se chamar Diego Armando Maradona. “Diego, napolitano e argentino, você nos deu satisfação e felicidade. Nápoles te ama!”, disse ele em um comunicado.

Aurelio De Laurentis, o presidente do Napoli, já se mostrou disposto a aceitar a sugestão, ainda que esbarre em questões religiosas, pois o estádio se chama San Paolo. A torcida, no entanto, não parece se importar em substituir um dos santos mais cultuados na Itália por seu “Deus” do futebol.

Outra significativa homenagem veio do Brasil. O Inter abriu mão da rivalidade estadual e coloriu o Beira-Rio, em Porto Alegre, em azul e branco, cores da Argentina – e também do rival Grêmio. A Neo Química Arena, do Corinthians, em São Paulo, também foi decorada em homenagem ao ídolo do futebol mundial.

Maradona é único, como são os gênios. Se hoje estaríamos em lados opostos, dentro de campo sempre compartilhamos da mesma paixão: o futebol. Na hora do apito inicial, oferecemos a reverência a um gigante. Gracias por todo, Diego! pic.twitter.com/iFcPHy9l6U — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 26, 2020

Gracias, Pibe. Aquela homenagem da #CasaDoPovo para um dos maiores nomes da história do futebol. 📷 @IDCorinthiana pic.twitter.com/P1x6I6Vz9c — Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) November 25, 2020

No estádio Azteca, na Cidade do México, onde Maradona conquistou o título mais importante de sua carreira, o da Copa do Mundo de 1986, uma coroa de flores foi colocada diante da meta onde o argentino marcou os gols diante da Inglaterra.