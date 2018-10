O Fifa 19, game produzido pela EA Sports, é o mais famoso entre os jogos de futebol para videogames. O sucesso se dá pela veracidade dos modos de jogo e gráficos, além da – quase sempre – fiel reprodução das notas de atributos dos jogadores. O game, no entanto, também comete gafes – ou exagera no rigor de suas avaliações.

Paulo Henrique Ganso, que não deslanchou no futebol europeu – atualmente está no Amiens, da França – nunca se notabilizou por sua mobilidade em campo. No entanto, o Fifa 19 lhe deu apenas 31 dos 100 pontos possíveis no quesito ritmo, uma das notas mais baixas do jogo.

A lentidão de Ganso se equipara a do zagueiro brasileiro Luisão, que recentemente se aposentou no Benfica aos 37 anos e tem 29 pontos, e é menor que a média do gigante inglês Peter Crouch, atacante de 2,01 metros de altura do Stoke City, que tem 32 pontos aos 37 anos.

Outro exemplo é visto nas notas de finalização do atual melhor jogador do mundo, o croata Luka Modric, do Real Madrid, que, com apenas 76 pontos, perde para os brasileiros Giuliano, meia do Al-Nassr (78), e Taison, do Shakhtar Donetsk, que soma 79. No quesito físico, Cristiano Ronaldo – apelidado pelos fãs brasileiros de “robozão” – perde para o brasileiro Willian José. Nos passes, Arthur, especialista do meio-campo, perde para o atacante Malcom, seu colega de Barcelona.

Confira as controversas notas do Fifa 19:

Ritmo:

Paulo Henrique Ganso (Amiens) 31 x 32 Peter Crouch (Stoke City)

Paulo Henrique Ganso 31 x 30 Luisão (Benfica)

Paulo Henrique Ganso 31 x 67 Toni Kroos (Real Madrid)

Finalização:

Luka Modric (Real Madrid) 76 x 79 Taison (Shakhtar Donetsk)

Ángel Di Maria (Paris Saint Germain) 76 x 78 Giuliano (Al-Nassr)

Neymar (PSG) 84 x 85 Heung Min Son (Tottenham)

Capacidade física:

Cristiano Ronaldo (Juventus) 79 x 80 Fernandinho (Manchester City)

Cristiano Ronaldo 79 x 80 Willian José (Real Sociedad)

Cristiano Ronaldo 79 x 82 Marcelo (Real Madrid)

Passe:

Arthur (Barcelona) 79 x 81 Malcom (Barcelona)

Mauro Icardi (Inter de Milão) 61 x 63 Nicolas Otamendi (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid) 75 x 76 Mats Hummels (Bayern de Munique)