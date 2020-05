As melhores fotos da volta do futebol na Alemanha

O dia 16 de maio de 2020 ficará marcado na história como o dia em que a bola voltou a rolar. Com a exceção dos países insensíveis a gravidade da pandemia do coronavírus, a Alemanha foi o primeiro país europeu a promover a volta do futebol profissional em seu território. As primeira e segunda divisões do país voltaram a campo neste sábado 16, com partidas de portões fechados e muito cuidado na chegada aos estádios. Com a bola rolando, porém, os protocolos sanitários por vezes foram esquecidos. PLACAR separou abaixo as melhores imagens da volta do esporte em solo alemão.

1/28 O vazio das arquibancadas na volta do Campeonato Alemão (Jan Woitas/Getty Images) 2/28 Um fotógrafo credenciado para a partida tem a temperatura aferida na entrada do estádio do Borussia Dortmund (Borussia Dortmund/Getty Images) 3/28 Luvas, papel e desinfetante: a fórmula para a limpeza do principal instrumento de trabalho do futebol (Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images) 4/28 Os cuidados com a saúde de todos os envolvidos nas partidas do futebol alemão foi a tônica deste sábado (Sascha Schuermann/Getty Images) 5/28 De máscara, o técnico Julian Nagelsmann, do Red Bull Leipzig, dá entrevista à beira do gramado para a TV alemã (Jan Woitas/Getty Images) 6/28 Até o trabalho da imprensa foi feito com todo o cuidado, respeitando os protocolos (Jan Woitas//Getty Images) 7/28 Na chegada ao estádio, ainda usando máscaras, os atletas pisam no gramado de jogo pela primeira vez (Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images) 8/28 As três centenas de profissionais que trabalham em cada um dos estádios de futebol da Alemanha têm que respeitar os protocolos estabelecidos pelo governo e pelos dirigentes (Martin Meissner/Getty Images) 9/28 Todos profissionais que ficam à beira do gramado mantém as máscaras colocadas durante a partida (Tobias Hase/Getty Images) 10/28 O telão do estádio do Red Bull Leipzig traz a mensagem: "Use Máscara" (Jan Woitas/Getty Images) 11/28 Nessa imagem, o telão do estádio lembra os presentes das melhores práticas sanitárias: "espirre nos cotovelos", diz a mensagem. (Jan Woitas/Getty Images) 12/28 O futebol na Alemanha foi retomado pelas partidas da primeira e segunda divisões. Na imagem, o jogador do Karlsruhe comemora o primeiro gol da equipe contra o Darmstadt pela Bundesliga 2 (Matthias Hangst/Getty Images) 13/28 Mesmo assim, houve quem descumprisse as recomendações como esse abraço entre companheiros de equipe do Karlsruhe (Matthias Hangst/Getty Images) 14/28 O cumprimento com o braço, usado no início da pandemia, continua sendo usado entre adversários (Lukas Schulze/Getty Images) 15/28 O toque de Erling Haaland para abrir o placar na volta do Borussia Dortmund à disputa do Campeonato Alemão (Martin Meissner/Getty Images) 16/28 Haaland, o prodígio norueguês, do Borussia Dortmund (Martin Meissner/Getty Images) 17/28 A comemoração de Haaland ao marcar o décimo gol em nove jogos pela equipe do Borussia Dortmund (Martin Meissner/Getty Images) 18/28 O noruguês Erling Haaland comemora (à distância) com seus companheiros de equipe do Borussia Dortmund (Martin Meissner/Getty Images) 19/28 O português Raphael Guerreiro (de frente) cumprimenta com o cotovelo o alemão Julian Brandt na comemoração do segundo gol da equipe (Martin Meissner/Getty Images) 20/28 No detalhe, o "novo normal" das comemorações futebolísticas (Martin Meissner/Getty Images) 21/28 Os jogadores do Wolfsburg usaram os pés na comemoração de um dos gols da equipe na volta do Campeonato Alemão (Tobias Hase/Getty Images) 22/28 O funcionário do Red Bull Leipzig foi um dos pouquíssimos espectadores da partida (Jan Woitas/Getty Images) 23/28 Com as arquibancadas vazias, o jeito foi acompanhar a volta do futebol alemão em bares da Alemanha. No detalhe, apenas a funcionária do pub de Leipzig usa proteção no rosto (Maja Hitij/Getty Images) 24/28 Bilheterias vazias: uma triste realidade da volta do futebol em meio à pandemia de coronavírus (Alexander Scheuber/Getty Images) 25/28 Na tribuna de imprensa, distanciamento e uso obrigatório de máscaras (Martin Meissner/Getty Images) 26/28 O dinamarquês Yussuf Poulsen é entrevistado à distância pela repórter de campo (Jan Woitas/Getty Images) 27/28 O técnico Uwe Rösler, do Fortuna Düsseldorf, tira a máscara para conceder entrevista à beira do gramado (Sascha Schuermann/Getty Images) 28/28 O vazio do estádio do Red Bull Leipzig, na volta do futebol alemão (Jan Woitas/Getty Images)