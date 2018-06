Neymar marcou o segundo gol do Brasil no último minuto do jogo contra a Costa Rica, em vitória de 2 a 0 desta sexta-feira pela Copa do Mundo, mas antes disso protagonizou cenas de malcriação no Estádio São Petersburgo. Nervoso, xingou adversários, simulou pênalti e recebeu cartão amarelo.

Veja esses momentos abaixo:

Simulou pênalti

Aos 32 minutos do segundo tempo, Neymar tentou convencer o juiz e o mundo de um pênalti, que foi marcado e depois anulado pelo árbitro de vídeo.

Neymar cried after the FT because referee didn't give penalty for this! pic.twitter.com/OZxu23s6Dd — Die Mannschaft! 🇩🇪🏆 (@Prasadnaks) June 22, 2018

O chilique e o “Não me toque”

Com o jogo ainda empatado e reclamando das faltas que tinha recebido, o jogador descontou no árbitro da partida, o holandês Björn Kuipers, que colocou a mão em seu peito. O brasileiro reagiu dizendo “não me toque”.

Soco na bola

Aos 35 do segundo tempo, irritado com uma marcação da arbitragem, Neymar socou a bola. Recebeu cartão amarelo por isso.

Ofensas ao adversário

Aos 43 minutos do segundo tempo, ainda nervoso pelo empate em 0 a 0, Neymar xingou o adversário com palavras impronunciáveis.