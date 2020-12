As craques do Corinthians imortalizadas num ensaio de PLACAR

O time feminino do Corinthians não se cansa de levantar taças. No domingo, 20, a equipe dirigida pelo técnico Arthur Elias goleou a Ferroviária por 5 a 0 no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo, e ficou mais um caneco – já havia vencido a primeira partida por 3 a 1.

O bicampeonato estadual seguido acompanha uma série de títulos do melhor time de futebol feminino do Brasil. Nos últimos quatro anos, o Corinthians também venceu duas vezes o Campeonato Brasileiro (2018 e 2020), duas vezes a Copa Libertadores (2017 e 2019) e uma vez a Copa do Brasil (2016).

As craques corintianas receberam o repórter fotográfico Alexandre Battibugli (PLACAR/FPF) logo após a goleada sobre a Ferroviária e fizeram um ensaio com as medalhas e a taça para imortalizar uma das maiores equipes de futebol feminino da nossa história. Confira as fotos das campeãs: