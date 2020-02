Artista coloca ídolos do futebol ‘jogando’ com a camisa de times rivais

O sueco Zlatan Ibrahimovic teve uma estátua construída em outubro do ano passado, em uma praça próxima ao estádio do Malmö, clube onde o centroavante do Milan foi revelado. A homenagem durou menos de dois meses, pois o jogador se tornou sócio do time rival, o Hammarby, e despertou a ira dos torcedores do Malmö, que vandalizaram o monumento diversas vezes e de diversas maneiras.

Existe um código de ética no futebol que não permite a ida ou relacionamento dos maiores ídolo de um clube para o time rival. Quando isso acontece, o jogador precisa lidar com o ódio de seus antigos torcedores, caso de Ibrahimovic. Mexer com o sentimento do torcedor não é indicado, mas foi a ideia do designer paulista Marco Aurélio Valentim, de São José dos Campos, que elaborou artes de jogadores vestindo a camisa do principal rival, como Pelé usando o uniforme argentino (veja na galeria abaixo).

“Percebi que poderia unir minha profissão com o futebol. Eu, como torcedor, sei que várias situações dentro do futebol (quase todas ou todas) geram muito sentimentos por parte das torcidas e acompanhando alguns portais esportivos eu percebo que sempre fazem alguma brincadeira com times, jogadores e etc… Foi daí que partiu a ideia de tentar, através do meu trabalho, mexer um pouco com o sentimento dos torcedores”, explicou.