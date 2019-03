Artilheiro histórico assume comando do sub-18 do Real Madrid

O ex-atacante Raúl González é o novo técnico do time sub-18 do Real Madrid, a partir desta sexta-feira, 1, deixando o cargo que ocupava na equipe sub-15, em que iniciou carreira como treinador. Ele assume a nova posição após a demissão de Álvaro Benito, que criticou a equipe principal do clube pela derrota por 3 a 0 para o Barcelona, na semifinal da Copa do Rei, na última quarta, 27.

Como comentarista, Benito falou que os volantes Casemiro e Toni Kroos não jogaram bem e falharam nos gols do time catalão. As declarações causaram a demissão do treinador, que trabalhou nos últimos três anos nas categorias de base do Real.

Raúl e Álvaro Benito iniciaram juntos a carreira como jogadores após serem revelados nos juvenis do Real Madrid. Raúl é o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Foram 323 gols em 741 jogos entre 1994 e 2010.

A estreia do ídolo do clube no comando do sub-18 será neste domingo, 3, contra o Leganés, fora de casa. O time é o segundo colocado do Grupo B no Campeonato Espanhol da categoria, a um ponto do Atlético de Madri.