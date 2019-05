Artilheiro do Tottenham, Kane confia em retorno para final da Champions

Maior ídolo do Tottenham e do futebol inglês na atualidade, o atacante Harry Kane acredita que estará em campo na decisão da Liga dos Campeões da Europa deste sábado, 1º de julho, diante do Liverpool, em Madri. Recuperado de uma grave lesão no tornozelo esquerdo, Kane voltou a treinar e se colocou à disposição do técnico Mauricio Pochettino para o jogo mais importante da história do clube de Londres.

“Treinei sexta e sábado, vou treinar essa semana e me sinto bem, mas é claro que que cabe ao treinador decidir quem está mais em forma e pronto para jogar. Mas me sinto bem e vamos ver o que acontece ao longo da semana”, afirmou o atacante de 25 anos, em atendimento à imprensa nesta segunda-feira, 27. Kane rompeu o ligamento do tornozelo ainda no primeiro jogo das quartas de final diante do Manchester City.

O técnico Pochettino, porém, tentou conter o entusiasmo em torno de seu principal jogador. “Na última semana, Kane começou a estar com o elenco. O sentimento é positivo. No sábado, avaliaremos como ele está progredindo. É importante que se sinta bem, então veremos o que acontece. Não posso dizer ainda se estará pronto para começar do início ou não, mas estamos felizes pela evolução dele”, afirmou o argentino.

Tanto Kane, artilheiro da Copa do Mundo de 2018, quanto Pochettino buscam seus primeiros títulos como profissionais, justamente na primeira decisão de Champions do Tottenham. “Estou curtindo e pensando muito. É o meu maior momento desde que assinei o contrato. Trabalhamos duro, mas eu me divirto. Estamos diante de um dos melhores jogos que se pode disputar, talvez só comparável a uma decisão de Copa do Mundo. Estar nessa partida é um privilégio”, afirmou Pochettino.